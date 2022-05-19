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Владелец бренда Reserved продаст российское подразделение китайскому консорциуму

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:44

Польский ретейлер одежды LPP, который владеет брендами Reserved и House, решил продать российское подразделение китайскому консорциуму. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в результате рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями.

Кроме того, стало известно, что магазины Reserved и House вновь откроются в России уже в ближайшие выходные.

В конце марта LPP закрыл все свои магазины в России на фоне «военной спецоперации». Компания также полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и остановила инвестиции в развитие на территории страны.

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