Владелец бренда Reserved продаст российское подразделение китайскому консорциуму

Польский ретейлер одежды LPP, который владеет брендами Reserved и House, решил продать российское подразделение китайскому консорциуму. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в результате рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями.

Кроме того, стало известно, что магазины Reserved и House вновь откроются в России уже в ближайшие выходные.

В конце марта LPP закрыл все свои магазины в России на фоне «военной спецоперации». Компания также полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и остановила инвестиции в развитие на территории страны.