«Ведомости»: россиянам запретили вывозить сахар из страны до 31 августа

На пограничном пункте «Шумилкино» в Псковской области появилось объявление о том, что пересекающим границу лицам нельзя вывозить из страны сахар, «даже килограмм». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесмена, который направлялся в деловую поездку в Эстонию.

Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) подтвердил изданию, что такой запрет действительно существует и действует до 31 августа 2022 года.

Согласно документу, исключения составляют гуманитарная помощь, организация припасов и транзитных перевозок, а также обеспечение воинских формирований за рубежом. Кроме того, вывозить сахар можно на Байконур, Шпицберген, в частично признанные республики (Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР), страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; только с разрешения Минсельхоза) и Беларусь.

Адвокат Родион Ларченко из бюро Asterisk пояснил, что, если исходить из буквального толкования этого постановления, запрет на вывоз сахара распространяется на физических и юридических лиц и не зависит от объема.

После начала «военной спецоперации» Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар из‑за европейских санкций и ослабления курса рубля. 16 марта стало известно, что сахар стал лидером по росту цен на продукты питания — он подорожал на 12,8%. Спрос на продукт вырос настолько, что ряд магазинов ввел ограничение продажи сахара в одни руки.

В настоящее время сахар перестал дорожать. С 9 по 15 апреля цена на сахар в среднем по России снизилась на 0,34%.