Tesla исключили из списка самых экологичных и социально ответственных компаний S&P 500 ESG

Американская индексная компания S&P Dow Jones Indices (управляет S&P 500 и Dow Jones) исключила производителя электромобилей Tesla из списка самых экологичных и социально ответственных компаний S&P 500 ESG. Об этом сообщает Reuters.

Один из топ-менеджеров S&P Dow Jones Маргарет Дорн заявила, что Tesla исключена, так как отстает от других организаций по ряду ESG-критериев, то есть связанных с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением метрик, а также из‑за заявлений о дискриминации и аварий, связанных с использованием автопилота в автомобилях производителя.

При этом Дорн признала, что машины Tesla помогают уменьшать выбросы парниковых газов, являющихся одним из основных драйверов глобального потепления, но указала на недостаток открытой информации о других областях в сфере ESG.

Это может вызывать опасения у инвесторов, которые оценивают компании, отталкиваясь от экологической и социальной повестки, подчеркнула она.

В ответ Маск в соцсетях назвал ESG «грандиозной аферой» и «оружием фальшивых борцов за социальную справедливость». Он добавил: «Tesla делает для окружающей среды больше, чем делала когда‑либо любая другая компания».

Производитель электромобилей не раз сталкивался с обвинениями в дискриминации, а в октябре 2021 года проиграл суд по делу о расизме. Компания обязана выплатить 137 млн долларов экс-сотруднику одной из фабрик.