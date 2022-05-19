Киевский суд заочно арестовал Януковича за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора страны.

Янукович подозревается в организации «незаконной переправки лиц через государственную границу Украины».

Как отмечает агентство, ведомство не называет имя экс-президента, однако известно, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Виктор Янукович, будучи еще главой государства, вынужден был покинуть страну — он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию Украины.

По данным ведомства, Янукович незаконно пересек границу 23 февраля 2014 года. Вместе с ним были сотрудники госохраны и представители России. Всего он переправил не менее 20 лиц через границу Украины в Анапу, отмечает офис генпрокурора.