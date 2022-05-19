В Kion выйдет документальный фильм о Басте

24 мая в онлайн-кинотеатре Kion и на ютьюб-канале Gazgolder состоится премьера фильма «Баста. Суперигра» — первого документального кино о рэпере Василии Вакуленко.

Кинолента создана на основе более 500 часов видеоматериалов, в том числе редких архивных кадров, которые широкая аудитория увидит впервые.

Среди героев фильма представлены члены семьи рэпера: жена Елена, дочери Мария и Василиса, а также мама Вакуленко, Анна Васильевна. Кроме того, в фильме появятся Гуф, Влади, Скриптонит, Смоки Мо, Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, организатор первых выступлений Басты Павел Титов и многие другие.

«Я всегда с удовольствием смотрел фильмы и читал биографии интересных мне людей. Хотя самому никогда не хотелось фиксировать собственную жизнь. Фильм вызывает у меня разные эмоции — где‑то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного», — рассказал Баста.