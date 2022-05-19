В Госдуму внесли законопроект об NFT-токенах

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона, в котором предлагается ввести в российское законодательство понятие «NFT-токены». Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ознакомилось с пояснительной запиской к документу. В ней предложено признавать NFT в качестве «невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)».

Авторы документа убеждены, что владельцы невзаимозаменяемых токенов нуждаются в правовой защите. «Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск», — заявили в «Новых людях».

Депутаты предложили регулировать NFT как интеллектуальную собственность, так как «это не цифровая валюта, а цифровой сертификат на право собственности». К текущему моменту всестороннего регулирования отношений в сфере невзаимозаменяемых токенов нет ни в России, ни в развитых странах, отмечает Forbes.

NFT — запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.