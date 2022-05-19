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Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет 2,5 трлн рублей — на 27% больше, чем ожидалось

Виктория Шанина
Сегодня в 15:58

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по апрель 2022 года перечислила в федеральный бюджет 2,566 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Достигнутый фискальный результат на 27,6% превысил прогнозное задание», — говорится в сообщении.

Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 555,7 млрд рублей.

Средства, которые ФТС перечисляет в российский бюджет, — это сумма, которая складывается из платежей по импорту и экспорту товаров, а также пошлин и таможенных сборов.

В прошлом году за период с января по май ФТС перечислила в бюджет 2,4 трлн рублей. Общая сумма поступлений за год составила почти 5 трлн рублей.

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