Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по апрель 2022 года перечислила в федеральный бюджет 2,566 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Достигнутый фискальный результат на 27,6% превысил прогнозное задание», — говорится в сообщении.

Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 555,7 млрд рублей.

Средства, которые ФТС перечисляет в российский бюджет, — это сумма, которая складывается из платежей по импорту и экспорту товаров, а также пошлин и таможенных сборов.

В прошлом году за период с января по май ФТС перечислила в бюджет 2,4 трлн рублей. Общая сумма поступлений за год составила почти 5 трлн рублей.