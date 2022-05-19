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Vademecum: одна из крупнейших фармкомпаний мира Bristol-Myers Squibb продает бизнес в России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) уходит из России. Об этом пишет издание Vademecum со ссылкой на близкий к компании источник.

По его словам, BMS передает свой российский бизнес партнеру в Восточной Европе, компании Swixx BioPharma.

«Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО „Бристол-Майерс Сквибб“) предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию», — отмечает Vademecum.

В России Swixx управляет ООО «Свикс Биофарма» и ООО «Свикс Хэлскеа». Их выручка за 2021 год составила 3,3 млрд рублей. Bristol-Myers Squibb за аналогичный период выручил 24,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 588,6 млн рублей.

К концу июня 2022 года компания прекратит все клинические исследования, которые спонсирует в России.

Как сообщает Vademecum, BMS — первая глобальная фармкомпания, которая передает своей бизнес в России другой структуре. Другие крупные представители индустрии заявляли только об ограничении деятельности в стране.

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