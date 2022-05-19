Минцифры: Rutube еще не восстановился после кибератаки 9 мая

В Министерстве цифрового развития рассказали, что спустя 10 дней после кибератаки российский видеохостинг Rutube все еще находится на стадии восстановления. Заявление пресс-службы ведомства передает ТАСС.

Представитель Минцифры сообщил, что точные сроки полного восстановления видеоплатформы пока неизвестны. «Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности», — заявили в министерстве.

В пресс-службе добавили: «Сначала у нас был лимит на количество параллельных трансляций на платформе. После атаки их было немного, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел. Сейчас мы значительно увеличили объем возможных параллельных трансляций, теперь практически все желающие могут одновременно стримить на Rutube».

9 мая сервис подвергся «мощной кибератаке», рассказали представители видеоплатформы. «Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube», — говорилось в сообщении.

Доступ к ресурсу был вновь открыт спустя три дня после инцидента. 11 мая, в 14.30 по московскому времени, генеральный директор Rutube Александр Моисеев сказал, что команда проекта завершила первый этап восстановления функционала платформы. В тот же день сообщалось, что в сети появились внутренние данные Rutube.