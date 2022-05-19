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Российские школьники разработали 275 новых навыков для Алисы

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:10

Участники первой Всероссийской онлайн-олимпиады «Яндекс.Учебника» по информатике разработали 275 новых навыков для голосового помощника Алисы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Российские школьники создавали навыки в категориях образование, игры, спорт и здоровье, продуктивность и культура. Среди них — определение типа личности по Майерс — Бриггс, RPG-игра и расчет соотношения белков, жиров и углеводов в рационе.

В число призеров также вошли игра — симулятор жизни, планировщик дел на неделю, голосовой квест-лабиринт, автоматическое зачитывание вслух ленты телеграм-каналов, тренажер памяти и табата-тренер для похудения.

Всего модерацию прошли 199 навыков, которые уже появились в каталоге Алисы. «Олимпиада по информатике, пожалуй, самый простой способ показать, что программировать может каждый. Школьники своими руками создавали полезные продукты, которые пригодятся людям. Независимо от того, какую сферу деятельности они выберут в будущем, это умение им точно пригодится», — рассказал руководитель направления «Информатика» образовательной онлайн-платформы «Яндекс.Учебник» Влад Степанов.

Свои силы в IT-сфере попробовали почти 90 тыс. учеников 6–11-х классов.

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