Французская компания снимет сериал об основателе сервиса Alibaba

Французская компания Oble снимет сериал «Магия Джека» об основателе технологического гиганта Alibaba Джеке Ма. Об этом сообщает Variety.

Сюжет сериала, дата старта производства, актерский состав и режиссер не раскрываются.

Известно, что шоу будет основано на бестселлере Дункана Кларка «Alibaba: The House That Jack Ma Built» («Alibaba: дом, который построил Джек Ма»). Писатель также примет участие в разработке сериала.

В книге рассказывается о пути Ма от скромного учителя английского языка до успешного бизнесмена.

«История жизни Джека Ма увлекательна, но малоизвестна на Западе. Это герой бизнеса, который одним из первых в Китае понял потенциал интернета и вопреки всем трудностям смог использовать его, лавируя в нормативных актах и побеждая гигантов Кремниевой долины, чтобы создать отечественного чемпиона», — рассказал соучредитель Oble Хьюго Брисбуа.