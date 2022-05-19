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Французская компания снимет сериал об основателе сервиса Alibaba

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:06

Французская компания Oble снимет сериал «Магия Джека» об основателе технологического гиганта Alibaba Джеке Ма. Об этом сообщает Variety.

Сюжет сериала, дата старта производства, актерский состав и режиссер не раскрываются.

Известно, что шоу будет основано на бестселлере Дункана Кларка «Alibaba: The House That Jack Ma Built» («Alibaba: дом, который построил Джек Ма»). Писатель также примет участие в разработке сериала.

В книге рассказывается о пути Ма от скромного учителя английского языка до успешного бизнесмена.

«История жизни Джека Ма увлекательна, но малоизвестна на Западе. Это герой бизнеса, который одним из первых в Китае понял потенциал интернета и вопреки всем трудностям смог использовать его, лавируя в нормативных актах и побеждая гигантов Кремниевой долины, чтобы создать отечественного чемпиона», — рассказал соучредитель Oble Хьюго Брисбуа.

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