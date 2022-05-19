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Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле. В поселке Теткино погиб один человек

Виктория Шанина
Сегодня в 9:15

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино рано утром 19 мая. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 6.50 по московскому времени.

По его словам, в результате обстрела погиб один человек. Есть раненые, их число не называется.

«По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту», — пишет Старовойт.

Губернатор отмечает, что в поселке также пострадало несколько домов, есть неразорвавшиеся снаряды. На месте работают оперативные службы.

Об обстреле Теткино Роман Старовойт также сообщал накануне. Тогда же, как он отметил, три раза было обстреляно село Алексеевка.

«Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

После начала «военной спецоперации» власти Курской области уже не раз сообщали об обстрелах приграничных районов. С середины апреля под огонь попадали населенный пункт Сподарюшино, села Журавлевка, Головчино и Солохи, а также поселок Середа.

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