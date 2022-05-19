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Face*, «Порнофильмы» и «Нервы» выступили в Тбилиси с концертами в поддержку Украины

Виктория Шанина
Сегодня в 8:32

Два дня подряд в столице Грузии Тбилиси шли совместные концерты рэпера Face* и музыкальных групп «Порнофильмы» и «Нервы». Они выступали в поддержку Украины, пишет Би-би-си.

Музыканты объединились для организации благотворительного тур Stand with Ukraine. Для тех, кто не может попасть на концерт, артисты сделали трансляцию и форму для пожертвований. Всю прибыль от продажи билетов и донаты они направят в поддержку украинцам.

Как отмечает агентство, все билеты на концерты были распроданы. Артисты выступали, обернувшись в украинские флаги, и кричали со сцены «Россия будет свободной!», «Слава Украине!», «Живе Беларусь!».

Помимо Тбилиси концерты прошли в израильском Тель-Авиве. Дальше музыканты поедут с туром в Таллин, Ригу, Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Вроцлав.

* Рэпер Face внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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