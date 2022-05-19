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В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Убийства в одном здании»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:06

В сети появился трейлер второго сезона комедийного детективного сериала «Убийства в одном здании», в котором главные роли исполняют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. Продолжение шоу выйдет 28 июня на Hulu.

В новых сериях трио Чарльза, Мейбл и Оливера — соседей, объединенных страстью к true crime подкастам — продолжит расследование загадочного убийства. Отыскать его виновника становится особенно важно, ведь под подозрение в преступлении попали сами сыщики.

Судя по трейлеру, у детективов-самоучек, чуть было самих не попавших за решетку, появятся свежие версии о том, кто может быть преступником. Доказательства указывают, впрочем, на них самих, отмечает Мейбл в ролике.

«Кто‑то играет с нами», — говорит в трейлере один из героев, и отчаянная троица отправляется на поиски улик, указывающих не на них. В процессе Чарльз, Мейбл и Оливер тайком проникают в чужую квартиру — и обнаруживают там секретный ход.

Кому принадлежат апартаменты с пугающим лазом в стене, неизвестно. В числе прочих они могут оказаться связанными с Элис — новым любовным интересом Мейбл, которую в сериале сыграла Кара Делевинь.

Также в шоу появится Эми Шумер в образе самой себя, а также Майкл Рапапорт и Ширли МакЛейн — последняя сыграет роль матери убитой соседки Банни Фолгер (ее роль в первом сезоне исполняла Джейн Хаудишелл).

Первый сезон «Убийств в одном здании» вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — Мюзикл или комедия». «Афиша Daily» рассказывала подробно о детективной комедии.

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