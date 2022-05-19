Discovery+ снимет документальный сериал о пяти поколениях семьи Арми Хаммера

Стриминговый сервис Discovery+ выпустит документальный сериал о семье американского актера Арми Хаммера, обвиненного в 2021 году в каннибализме и изнасиловании. Об этом сообщил Independent.

Шоу будет называться «Дом Хаммеров». Оно расскажет о пяти поколениях семьи, которую авторы характеризуют как «дисфункциональную». В частности, внимание будет уделено мужчинам рода Хаммер, их преступлениям и ошибкам.

По мнению создателей сериала, он покажет, какими разрушительными могут быть последствия действий людей, обладающих привилегиями. «Предполагаемые преступления Арми Хаммера — только верхушка айсберга», — сказано в пресс-релизе

«Разврат. Обман. Абьюз. Зависимость. Коррупция. На протяжении пяти поколений у мужчин семьи Хаммер было больше секретов и скандалов, чем может вместить любое хранилище», — отмечают авторы «Дома Хаммеров».

При создании сериала будут использованы архивные кадры, а также интервью с членами семьи Хаммеров и пострадавшими от их действий людьми. Когда шоу будет показано публике, пока неизвестно.

В январе 2021 года Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте 2021 года Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

Следом за этим Хаммнер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». В конце декабря сообщалось, что студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием актера в новом проекте «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи — замены Хаммера другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий. В фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» Хаммера заменили Уиллом Арнеттом.