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У мультсериала «Рик и Морти» появится спин-офф

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Компания Adult Swim выпустит аниме-сериал «Рик и Морти: Аниме». Он станет спин-оффом мультипликационного проекта «Рик и Морти». Об этом [сообщил](The Hollywood Reporter.

Спин-офф разработает японский режиссер Такаши Сано. Ранее он работал над сериалом «Башня бога» и двумя короткометражными фильмами по мотивам «Рика и Морти» — «Rick and Morty vs Genocider» и «Summer meets God (Rick meets Evil)».

Проект «Рик и Морти: Аниме» будет состоять из десяти эпизодов. Предполагается, что в них будет рассказана независимая от событий оригинального сериала история. В ее центре будет Джерри Смит — отец Морти.

По словам Сано, на жизнь Джерри повлияли приключения Рика в мультивселенной. Они бросили вызов семейным узам, связывающим героев, добавил режиссер.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти». В нем рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая. Сериал вышел в 2013 году, в сентябре завершился уже пятый сезон.

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