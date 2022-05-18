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Metric представили новый сингл «Doomscroller». Он войдет в их восьмой альбом «Formentera» 22:20
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Metric представили новый сингл «Doomscroller». Он войдет в их восьмой альбом «Formentera»

Денис Ламехов
Сегодня в 22:20

Канадская инди-группа Metric выложила новый сингл «Doomscroller». Послушать его можно здесь.

Музыканты также выпустили клип на композицию — в него вошли ролики из студии в сочетании с абстрактными бытовыми видеозарисовками. «Явления из обычной жизни, которые то всплывают на экране, то пропадают из кадра в течение трека, отражают сменяющееся по ходу песни настроение», — рассказала вокалистка коллектива Эмили Хайнс.

«Doomscroller», как и опубликованный в апреле сингл «All Comes Crashing», войдет в грядущий альбом Metric «Formentera». Его релиз намечен на 8 июля.

Предыдущая, седьмая по счету пластинка группы под названием «Art of Doubt» увидела свет в сентябре 2018 года. В преддверии московского концерта Metric, который музыканты давали в поддержку этого альбома, «Афиша Daily» писала: «Сценарий внезапной популярности по объективным причинам чаще попадает в поле зрения, немного заставляя забывать, что есть альтернативный путь — долгий кропотливый труд. Группа Metric существует два десятка лет, играет инди-рок с синтезаторами <…>, она успела посотрудничать и с Лу Ридом, и с Майком Шинодой. Но только в последние годы Metric стали много ездить в международные туры и получать награды как лучшая группа в Канаде».

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