Новая карта с утекшими данными, интервью Серебренникова и другие новости дня

Послы Швеции и Финляндии при НАТО вручили генсеку этой организации Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в нее их стран. Теперь вопрос о членстве должен рассмотреть совет Североатлантического альянса.

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, по которому решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, могут не исполняться в России. Также был одобрен проект закона о том, что постановления ЕСПЧ больше не будут считаться основанием для пересмотра решений, принятых российскими судами.

МВД объявило в розыск основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки. Им вменяют дискредитацию российской армии, оба разыскиваемых находятся за пределами России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил смертную казнь за терроризм и подготовку к нему. Поправки в УК вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

В сети появилась новая интерактивная карта, на которой, по словам ее создателей, можно увидеть данные пользователей, слитые из ГИБДД, СДЭК, «Авито», Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Она включает в себя адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другую информацию.

На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич». Накануне французский производитель подписал соглашение о передаче своих российских активов подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ и правительству Москвы.

Мужская и женская сборные США по футболу договорились о равной оплате труда. Они первыми в мире заключили соглашения, обеспечивающие игрокам женского и мужского пола одинаковые доходы, в том числе от призовых и рекламы.

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует фрагмент «Нулевого пациента» — сериала о первой вспышке ВИЧ в СССР. Премьера первых двух серий уже завтра, 19 мая.

Кирилл Серебренников в Каннах дал интервью Variety, где выступил против бойкота русской культуры. Он заявил: «Русская культура — о хрупкости жизни. Она о людях, которых притесняют. Которые борются за правду или справедливость, — говорит он. — Это настоящая культура. Не идеологическая культура. Не пропаганда».

Кит Харингтон исполнит главную роль в биографическом фильме о писательнице Мэри Шелли под названием «Чудовище Мэри». Он сыграет чудовище Франкенштейна.

В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк». В нем показана главная героиня шоу — юрист Дженнифер Уолтерс, которая после переливания крови своего дяди превращается в зеленого монстра и, судя по всему, в знаменитость.

The Smile, музыкальный проект Тома Йорка, Джонни Гринвуда и барабанщика Тома Скиннера, вживую исполнил трек «Friend of a Friend». Он не вошел в состав дебютной пластинки группы «A Light for Attracting Attention», которая увидела свет на прошлой неделе.

Interpol выложили новую композицию «Fables» — «летнюю песню», как ее охарактеризовал фронтмен группы Пол Бэнкс. На данный момент это третий тизер предстоящего альбома «The Other Side of Make-Believe», чей выход запланирован на 15 июля.