Финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов

Финальная серия четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов, рассказали The Wrap режиссеры сериала братья Даффер. Понимание того, что серии получатся длиннее обычного, пришло к ним только во время съемок.

«Во многом это связано с тем, что у нас были персонажи, разбросанные в трех местах, и сейчас будет гораздо больше сюжета. В новом сезоне будет в четыре раза больше сюжета, чем в третьем сезоне», — объяснил Мэтт Даффер.

По их словам, чем больше они писали, тем чаще приходило понимание, что нужно больше времени для отражения всех сюжетных линий. На полпути они поняли, что нужно просить у Netflix не восемь эпизодов, а девять. А когда приступили ко съемкам, то поняли, что это будут «мегадлинные эпизоды».

По словам Мэтта, каждая серия получилась как мини-фильм, с седьмой серии — фильмы, а финал будет по-настоящему длинным: эпизод больше двух часов.

Первую часть четвертого сезона «Очень странных дел» выпустят на Netflix 27 мая, вторую — 1 июля.