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Финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:20

Финальная серия четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов, рассказали The Wrap режиссеры сериала братья Даффер. Понимание того, что серии получатся длиннее обычного, пришло к ним только во время съемок.

«Во многом это связано с тем, что у нас были персонажи, разбросанные в трех местах, и сейчас будет гораздо больше сюжета. В новом сезоне будет в четыре раза больше сюжета, чем в третьем сезоне», — объяснил Мэтт Даффер.

По их словам, чем больше они писали, тем чаще приходило понимание, что нужно больше времени для отражения всех сюжетных линий. На полпути они поняли, что нужно просить у Netflix не восемь эпизодов, а девять. А когда приступили ко съемкам, то поняли, что это будут «мегадлинные эпизоды».

По словам Мэтта, каждая серия получилась как мини-фильм, с седьмой серии — фильмы, а финал будет по-настоящему длинным: эпизод больше двух часов.

Первую часть четвертого сезона «Очень странных дел» выпустят на Netflix 27 мая, вторую — 1 июля.

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