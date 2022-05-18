В России перестали выпускать вакцину «КовиВак». На нее нет спроса от Минздрава

Фармацевтическая компания «Нанолек» временно прекратила выпускать вакцину «КовиВак» из‑за отсутствия спроса на нее от Минздрава. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замгендиректора производителя Максима Стецюка.

По его словам, Министерство здравоохранении не подавало заявки на поставки вакцины с декабря 2021 года. В связи с этим компания решила не производить новую партию: на складе компании уже хранятся около 500 тыс. доз «КовиВака».

«Мы не сможем окупить своих затрат на произведенные 500 тыс. доз. Производство этих доз было убыточно. Прибыльно вакцину можно изготавливать в объеме от нескольких миллионов», — сказал Стецюк.

Всего «Нанолек» выпустил вместе с Центром имени Чумакова, который разработал препарат, порядка 2 млн доз вакцины, добавил представитель компании. Он отметил, что при необходимости производитель готов возобновить выпуск «КовиВака».

Пока же компания продолжает производить другие свои продукты, в частности вакцину против полиомиелита. Среди медикаментов, которые производит «Нанолек», — «Гидроксихлорохин», «Хантераза», «Магнелис В6 форте» и другие.

В Минздраве пояснили отсутствие заказов «КовиВака». По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, «текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов».

«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний», — отметили в ведомстве.