Госдума одобрила в первом чтении законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, по которому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года, могут не исполняться в России. Об этом сообщает ТАСС.

Из документа следует, что Генпрокуратура может выплачивать денежные компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ вплоть до 1 января 2023 года.

Кроме того, депутаты Госдумы одобрили проект закона, по которому постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Для этого предлагается создать дополнительный компенсаторный механизм, расширяющий основания для отмены судебных решений, вступивших в силу, и позволит возобновлять производство по уголовному делу из‑за новых обстоятельств.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, это укрепит политический суверенитет России и не допустит «политического давления и политического шантажа в отношении нашей страны и наших сограждан», который оказывают через «эти институты».

Тем временем в России, отмечает Вяткин, «значительно усилились российские правозащитные институты, в частности система уполномоченных по правам человека», а Конституционный суд «реально защищает права граждан».

16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации. Это связано с решением властей России выйти из Совета Европы. Тогда же страна перестала быть участником организации.