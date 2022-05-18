«Буду и дальше любить свою культуру»: Серебренников выступил против бойкота русского искусства

Кирилл Серебренников дал интервью Variety в преддверии премьеры его фильма «Жена Чайковского» на Каннском кинофестивале. В разговоре с журналистом он выступил против бойкота русской культуры.

«Русская культура о хрупкости жизни. Она о людях, которых притесняют, которые борются за правду или справедливость, — говорит он. — Это настоящая культура. Не идеологическая культура. Не пропаганда. Я думаю, что бойкотировать такую культуру нехорошо».

Серебренников отметил, что «военная операция» на Украине привела к «краху всей нормальной жизни» и ощущению бессилия у многих россиян», выступающих против. «Все ваши ценности раздавлены или уничтожены, и вы понятия не имеете, как жить», — поделился он.

Говоря о своем новом фильме, Серебренников отметил, что тема известного российского композитора привлекла его из‑за обширности: «Чайковский — это действительно вселенная. Он огромен». Жизнь Чайковского — это жизнь гениального русского художника, в то же время он принадлежит европейской и даже американской культуре, пояснил режиссер.

Чайковский, отмечает Серебренников, был мало известен своим современникам, а после смерти советские власти стерли все спорные моменты его жизни, чтобы превратить в икону идеологии. Как пишет Variety, это стирание находит отклик у режиссера, готового провоцировать и преодолевать табу.

Даже работая за границей, Серебренников настаивает, что в душе он русский художник, связанный культурой, языком и историей с родной страной.