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Logic назвал дату релиза новой пластинки — первой после его возвращения в музыку

Денис Ламехов
Сегодня в 17:12

Американский хип-хоп-исполнитель Logic выпустит седьмой альбом «Vinyl Days» 17 июня. Об этом сообщает Hypebeast.

14 февраля рэпер выложил отрывок новой композиции «Breath Control». В клипе, который, как сообщалось в аннотации, записан с единственного дубля, рэпер исполнил фрагмент трека в домашней студии.

Песня не появилась на стриминговых площадках, но в апреле Logic опубликовал два сингла — «Tetris» и «Decades». Они, как и «Breath Control», попадут в грядущий альбом.

В 2020-м музыкант заявил, что вышедшая в июле того же года пластинка «No Pressure» станет последней в его карьере. Он добавил, что дальнейшую жизнь планирует посвятить семье.

Однако в июне 2021-го Logic выложил два новых трека: «Over You» под собственным именем и «Mafia Music» в рамках созданного совместно с Мэдлибом проекта MadGic. Спустя несколько дней рэпер сообщил, что возвращается к созданию музыки.

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