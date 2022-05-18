МВД объявило в розыск основателя CIT Руслана Левиева. На него завели уголовное дело

МВД России объявило в розыск основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). Об этом пишет РИА «Новости». Левиева разыскивают по уголовной статья, по какой именно, в базе МВД не указано.

Сам Левиев опубликовал в твиттере карточку дела на сайте Мосгорсуда. Согласно ей, на основателя CIT заведено уголовное дело по статье о распространении «заведомо ложной информации» про российскую армию. Вечером 18 мая суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.