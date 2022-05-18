Еврокомиссия представила новый план по сокращению зависимости от российских энергоносителей. О предложениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен рассказывает РБК.

План получил название REPowerEU (в переводе с английского «Запитать Евросоюз заново»). Он предполагает отказ от российских энергоресурсов к 2027 году. Фон дер Ляйен предложила три направления, в рамках которых ЕС будет постепенно снижать энергозависимость от России:

— экономия энергии: жителям Европейского союза потребуется сократить ее потребление на 13%;

— диверсификация поставок: замещение российских энергоресурсов с помощью других источников;

— ускорение перехода на возобновляемые источники: долю возобновляемой энергии в общей структуре предложено увеличить с 40 до 45%.

На реализацию плана ЕС потребуется 300 млрд долларов дополнительных инвестиций. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз уже отказался от российского угля, а поставки газа из России в 2022 году составили 26% в общей структуре потребления ЕС — в 2021 году этот показатель составлял 40%.

Изначальный план по отказу от энергоносителей из России ЕК представила в начале марта. При его реализации ведомство намеревалось снизить потребность Европейского союза в газе из России более чем на 60% до конца 2022 года.