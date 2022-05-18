За последние сутки в России выявили 4732 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 610 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 380. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, а также Свердловская, Воронежская, Волгоградская и Челябинская области.