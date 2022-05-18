За последние сутки в России выявили 4732 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 610 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 380. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, а также Свердловская, Воронежская, Волгоградская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 273 690. За сутки умерли 106 человек, за весь период — 377 975. Выздоровели 6134 человека, за все время — 17 664 676. Число госпитализаций за сутки составило 2395.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 524,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,4 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,2 млн), Германия (25,8 млн) и Великобритания (22,2 млн).