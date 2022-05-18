В российский прокат выйдет хоррор Алекса Гарленда «Род мужской»

Психологический хоррор «Род мужской» от студии A24 все-таки выйдет в российский прокат 23 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

Картина рассказывает о недавно овдовевшей девушке Харпер, которая уезжает в тихий английский городок в надежде прийти в себя. Однако кто‑то или что‑то из окрестных лесов начинает ее преследовать.