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В российский прокат выйдет хоррор Алекса Гарленда «Род мужской»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:32

Психологический хоррор «Род мужской» от студии A24 все-таки выйдет в российский прокат 23 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

Картина рассказывает о недавно овдовевшей девушке Харпер, которая уезжает в тихий английский городок в надежде прийти в себя. Однако кто‑то или что‑то из окрестных лесов начинает ее преследовать.

В фильме снялись Джесси Бакли («Джуди»), Рори Киннир («Не время умирать»), Гейл Рэнкин («Величайший шоумен») и Паапа Эссейду («Убийство в Восточном экспрессе»).

В качестве режиссера и автора сценария выступил Алекс Гарленд («Пляж», «Пекло»). Продюсерами проекта стали Эндрю Макдональд («На игле», «28 дней спустя») и Аллон Рич («На игле-2», «Последний король Шотландии»).

Ранее стало известно, что кинокомпания А24 решила присоединиться к бойкоту российского рынка и приостановить прокат своих фильмов в стране.

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