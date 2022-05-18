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Bloomberg: Netflix собирается выпустить сиквел «Достать ножи» в кинотеатрах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Netflix планирует выпустить сиквел «Достать ножи» и «Бардо» в 45-дневный эксклюзивный кинопрокат. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что руководители Netflix встретились с представителями крупных сетей кинотеатров. Они обсудили выпуск фильма с более длинным кинопрокатным окном в тысячах кинотеатров в конце этого года.

Ранее Netflix уже выпускал фильмы в кинотеатрах, но только в ограниченном прокате. Bloomberg отмечает, что кинотеатры заключат сделку с Netflix только в том случае, если стриминг будет готов потратить внушительные деньги на маркетинг: он никогда не предлагал людям смотреть фильмы где угодно еще, кроме как на сервисе.

Netflix уже предлагал кинотеатрам 45-дневное кинопрокатное окно для «Ирландца», но те отказались, потому что хотели крутить фильмы как минимум по два месяца. После пандемии же 45 дней стали новым стандартом.

Продолжение фильма «Достать ножи» выйдет в конце года. Перед этим Netflix хочет показать картину на кинофестивалях.

Первый «Достать ножи», снятый за 40 млн долларов и собравший в прокате более 300 млн, сняла студия Lionsgate, но позже она продала права на второй и третий фильмы Netflix.

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