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Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:41

В сети появился полноценный трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Премьера фильма запланирована на 2022 год. Точной даты релиза пока нет.

События картины разворачиваются в небольшом городке в восточном Техасе, на который напали бандиты с целью вытащить своего лидера из тюрьмы. Противостоять им вызвались добровольцы во главе с таинственным русским стрелком.

Главную роль в боевике исполнил Александр Невский. Помимо него в картине снялись Маттиас Хьюз («Неоткрытая страна»), Натали Денис Шперл («Манк») и Оливье Грюнер («Китайский городовой»).

Режиссером выступил Джо Корнет, известный по таким работам, как «Молитва за проклятых» и «Случай на Хребте Грешников».

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