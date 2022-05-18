Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли

В сети появился полноценный трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Премьера фильма запланирована на 2022 год. Точной даты релиза пока нет.

События картины разворачиваются в небольшом городке в восточном Техасе, на который напали бандиты с целью вытащить своего лидера из тюрьмы. Противостоять им вызвались добровольцы во главе с таинственным русским стрелком.