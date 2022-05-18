Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли

В сети появился полноценный трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Премьера фильма запланирована на 2022 год. Точной даты релиза пока нет.
События картины разворачиваются в небольшом городке в восточном Техасе, на который напали бандиты с целью вытащить своего лидера из тюрьмы. Противостоять им вызвались добровольцы во главе с таинственным русским стрелком.
Главную роль в боевике исполнил Александр Невский. Помимо него в картине снялись Маттиас Хьюз («Неоткрытая страна»), Натали Денис Шперл («Манк») и Оливье Грюнер («Китайский городовой»).
Режиссером выступил Джо Корнет, известный по таким работам, как «Молитва за проклятых» и «Случай на Хребте Грешников».