перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
JoBlo Top Trailers/YouTube
Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли 14:41
Bloomberg: Netflix собирается выпустить сиквел «Достать ножи» в кинотеатрах 14:37
«Би-2» перенесли семь концертов на осень. Причины не сообщили 13:48
Кадыров: сатанизм — это главный враг России 13:29
Российская «дочка» Google намерена инициировать свое банкротство 13:13
Sergey G/Flickr
На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич» 12:54
Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за букву Z на форме 12:44
Кит Харингтон сыграет Франкенштейна в новом фильме Фаррена Блэкберна 12:42
Суд отказался рассматривать иск к Netflix, по которому россияне требовали от сервиса 60 млн рублей Обновлено в 12:23
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 11:38
charlesdeluvio/Unsplash
Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов 11:17
ЛДПР назначила постоянным руководителем своей фракции в Госдуме Леонида Слуцкого 10:53
WP: Польша и страны Балтии попросили НАТО направить им дополнительные войска и вооружение 9:59
Президент Беларуси подписал поправки о казни за терроризм 9:41
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 25 мая 9:06
В сети появилась карта с утекшими данными из ГИБДД, ВТБ, Avito и СДЭК 9:03
В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк» 3:01
Iman Gozal/Unsplash
Россия открыла сухопутную границу с Грузией 2:35
Вышел трейлер сериала «Ирма Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада 2:14
Netflix уволил около 150 сотрудников на фоне сокращения доходов 1:20

Кадыров: сатанизм — это главный враг России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизм «самым главным врагом нашего государства», которого «наш президент» Владимир Путин пытается остановить. Об этом он заявил на марафоне «Новые горизонты».

«Мы же видим на Украине, как они сносят памятники, в других местах. Вот в Польше как они поступили с послом [России]. Это нечеловеческие выходки, это сатанизм. Поэтому наш президент однозначно ведет правильную политику и не дает у нас развивать эти направления», — считает Кадыров.

Здесь он упоминает инцидент, случившийся 9 мая с российским послом в Польше Сергеем Андреевым. Его облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве.

Также Кадыров рассказал об ошибках и «чуть-чуть недоработках» на первых этапах российской «спецоперации» на Украине. «Но сейчас 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», — убежден он.

«Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всем мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ», — сказал Кадыров и добавил, что военные действия идут против НАТО, а не Украины.

Глава Чечни назвал поведение «руководителя Германии» схожим с шизофреника, а проявлением патриотизма — мобилизацию «вокруг президента» Путина.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
НАТО
Люди
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Сергей Андреев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить