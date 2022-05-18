Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизм «самым главным врагом нашего государства», которого «наш президент» Владимир Путин пытается остановить. Об этом он заявил на марафоне «Новые горизонты».

«Мы же видим на Украине, как они сносят памятники, в других местах. Вот в Польше как они поступили с послом [России]. Это нечеловеческие выходки, это сатанизм. Поэтому наш президент однозначно ведет правильную политику и не дает у нас развивать эти направления», — считает Кадыров.

Здесь он упоминает инцидент, случившийся 9 мая с российским послом в Польше Сергеем Андреевым. Его облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве.

Также Кадыров рассказал об ошибках и «чуть-чуть недоработках» на первых этапах российской «спецоперации» на Украине. «Но сейчас 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», — убежден он.

«Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всем мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ», — сказал Кадыров и добавил, что военные действия идут против НАТО, а не Украины.

Глава Чечни назвал поведение «руководителя Германии» схожим с шизофреника, а проявлением патриотизма — мобилизацию «вокруг президента» Путина.