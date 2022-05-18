Российская «дочка» Google намерена инициировать свое банкротство

Российская «дочка» Google ООО «Гугл» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс».

В уведомлении компании на Федресурсе сказано, что с 22 марта ООО «Гугл» «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок».

В настоящее время на компанию судом наложен оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

Указанную сумму Google должна была выплатить добровольно до 19 марта. В мае приставы России завели в отношении компании дело о принудительном взыскании штрафа.

По данным «Интерфакса», в 2021 году российское юрлицо Google получило чистый убыток в размере 26 млрд долларов.