Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за букву Z на форме

Дисциплинарная комиссия Независимого фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на год от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится на сайте организации.

Комиссия сочла, что Куляк нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодексы этики и поведения GEF, когда появился в форме с буквой Z на церемонии награждения на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе.

На соревнованиях он завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Дисциплинарный комитет GEF также лишил Куляка награды и потребовал вернуть призовой фонд в размере 500 швейцарских франков. Еще 2000 швейцарских франков спортсмен должен оплатить в качестве судебных издержек.

Куляк может обжаловать это решение в Апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня.