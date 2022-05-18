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Кит Харингтон сыграет Франкенштейна в новом фильме Фаррена Блэкберна

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:42

Кит Харингтон сыграет главную роль в биографическом фильме о писательнице Мэри Шелли под названием Mary’s Monster («Чудовище Мэри»). Об этом сообщает Variety.

Шелли известна как автор книги о монстре Франкенштейна. Именно его и сыграет Харингтон.

Роль писательницы исполнит Клара Ругорд («Дитя робота»), ее мужа Перси Биши Шелли сыграет Фердия Уолш-Пило («CODA: Ребенок глухих родителей»), а лорда Байрона — Себастьян Де Соуса («Великая»).

Режиссером картины станет Фаррен Блэкберн («Сорвиголова»). В качестве сценаристов выступили Дебора Бакстром и Стивен Халлетт.

«„Чудовище Мэри“ — это фильм о женском голосе, психическом здоровье, гендерной политике и бесправной молодежи. По моему мнению, ни один персонаж в истории не смог так захватить общественное мнение, как Мэри Шелли, и „Чудовище Мэри“ — это определяющий фильм о периоде для современного поколения миллениалов», — рассказал режиссер.

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