В сети появился трейлер сериала «Женщина-Халк». Его опубликовали на ютьюб-канале Marvel Entertainment за два месяца до премьеры — она намечена на 17 августа. Посмотреть шоу можно будет на стриминговой платформе Disney+.

Ролик представил главную героиню сериала — юриста Дженнифер Уолтерс, у которой, по ее же словам, есть «отличные друзья», «ответственная работа» и «разочаровывающая семья» в лице дяди Брюса Баннера.

Именно Брюс по сюжету шоу становится причиной того, что у Дженнифер появляются сверхъестественные способности. После переливания крови девушка сталкивается с тем же, что и ее родственник: она превращается в зеленого монстра, когда злится.