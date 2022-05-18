Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для ее пересечения больше не требуются веские причины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные официального портала правовой информации.

Ранее движение через границу было ограничено. Граждане могли пересечь границу, если им требовалось лечение в другой стране, если они следовали в место обучения или работы, а также имели иные уважительные причины.

Эти ограничения были введены правительством 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусом. Распоряжение распространялось на автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска в целом ряде стран.

Отныне ограничения сняты для въезда в Грузию, а также ДНР и ЛНР. Ранее Россия также открыла сухопутные границы с Абхазией, Южной Осетией, Монголией, Казахстаном и Китаем.