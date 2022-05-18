перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Iman Gozal/Unsplash
Россия открыла сухопутную границу с Грузией 2:35
Вышел трейлер сериала «Ирма Веп». В нем Алисия Викандер снимается в ремейке «Вампиров» Луи Фейада 2:14
Netflix уволил около 150 сотрудников на фоне сокращения доходов 1:20
Харрисон Форд и Хелен Миррен сыграют в спин-оффе сериала «Йеллоустоун» 0:31
«Пионер» проведет неделю фильмов «Города и их жители» Вчера в 22:59
Movieclips/YouTube
Фильм «Лига выдающихся джентльменов» перезапустят на Hulu Вчера в 22:55
Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi. Впервые их представили еще в 2017 году Вчера в 22:48
«Яндекс Маркет» запустил раздел с товарами, которые создали российские художники и мастера Вчера в 22:05
Телеканал «360°» подаст в суд на Google и потребует восстановить доступ к ютьюб-каналам Вчера в 21:25
Экс-вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек своего проекта Sun’s Signature Вчера в 21:22
Заморозка переговоров России и Украины, YouTube не будет заблокирован и другие новости дня
Вчера в 20:41 дайджест
Минцифры: 80% владельцев российских сим-карт, уехавших из РФ с 24 февраля, вернулись в страну Вчера в 20:31
Режиссер Джон Уоттс снимет новый сериал по мотивам «Звездных войн» Вчера в 19:50
Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии за взятки Вчера в 19:33
Мантуров: Минпромторг обсуждает возобновление поставок с рядом косметических брендов Вчера в 19:19
МИД предложил Госдуме выйти из ВТО и ВОЗ Вчера в 18:38
20th Century Studios/YouTube
У приквела «Хищника» появился первый тизер и дата выхода Вчера в 18:30
«Читай-город» отмечает юбилей и проводит игру с призами от «Афиши» и «Правого полушария интроверта» Вчера в 18:18
Илон Маск не купит Twitter, пока соцсеть не докажет, что число ботов на платформе не превышает 5% Вчера в 17:56
Netflix выпустил первый трейлер фильма «Spiderhead» с Крисом Хемсвортом в главной роли Вчера в 17:52

Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:35

Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для ее пересечения больше не требуются веские причины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные официального портала правовой информации.

Ранее движение через границу было ограничено. Граждане могли пересечь границу, если им требовалось лечение в другой стране, если они следовали в место обучения или работы, а также имели иные уважительные причины.

Эти ограничения были введены правительством 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусом. Распоряжение распространялось на автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска в целом ряде стран.

Отныне ограничения сняты для въезда в Грузию, а также ДНР и ЛНР. Ранее Россия также открыла сухопутные границы с Абхазией, Южной Осетией, Монголией, Казахстаном и Китаем.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить