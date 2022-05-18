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Харрисон Форд и Хелен Миррен сыграют в спин-оффе сериала «Йеллоустоун»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:31

Британская актриса Хелен Миррен и звезда кинофраншизы «Индиана Джонс» Харрисон Форд сыграют в спин-оффе сериала «Йеллоустоун». Об этом cообщил Collider.

Новый сериал выпустит стриминговый сервис Paramount+, он будет называться «1932». Шоу расскажет о новом поколении семьи Даттон. Оно, согласно сюжету, столкнется с исторической засухой, запретом на алкоголь в США и Великой депрессией.

Детали «1932» пока держатся в секрете. Collider отмечает, что участие таких успешных актеров как Миррен и Форд в проекте, может указывать на то, что создатели сериала готовы вложить в его производство значительную сумму денег.

Сериал «Йеллоустоун» вышел в 2018 году. Вестерн с Кевином Костнером в главной роли рассказал о фермере-миллионере Джоне Даттоне, который владеет огромным ранчо при национальном парке. «Афиша Daily» рассказывала о шоу подробно.

В 2021 году у «Йеллоустоуна» появился первый приквел — сериал «1883». Он рассказал о предках Джона Даттона, которые отправились в путешествие на запад через Великие равнины к диким землям Монтаны. В «1883» снялись Сэм Эллиот, Билли Боб Торнтон и другие.

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