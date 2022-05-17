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Фильм «Лига выдающихся джентельменов» перезапустят на Hulu

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:55

Фильм «Лига выдающихся джентельменов» получит ремейк. Его снимет киностудия 20th Century Fox для стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщили Deadline и The Hollywood Reporter.

Сценарий новой экранизации одноименного комикса разработает номинант BAFTA Джастин Хэйс — ранее он работал над киноадаптацией романа Ричарда Йейтса «Дорога перемен». Продюсерами проекта выступят Сьюзан Монтфорд, Эрвин Стофф и Дон Мерфи. Мерфи продюсировал и оригинальную картину 2003 года.

Фильм «Лига выдающихся джентельменов» был поставлен по комиксу Алана Мура и Кевина О’Нила, вышедшем в 1999 году в издательстве DC Comics. Он рассказывал о приключениях героев из литературы викторианской Англии: капитана Немо, доктора Джекилла, Человека-невидимки, Мины Харкер и Аллана Квотермейна.

Картину снял режиссер Стивен Норрингтон, в ней снялись Шон Коннери, Насируддин Шах, Пета Уиллсон, Джейсон Флеминг, а также Шейн Уэст, Тони Карран, Стюарт Таунсенд и Ричард Роксберг.

После успеха ленты 20th Century Fox предпринимала несколько попыток снять другие фильмы по мотивам комиксов «Лига выдающихся джентельменов». Один из проектов должен был сконцентрироваться на женских персонажах серии. Однако эти задумки так и не были реализованы.

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