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Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi. Впервые их представили еще в 2017 году

Денис Ламехов
Сегодня в 22:48

Компания Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi, впервые представленные Илоном Маском еще в 2017 году. Об этом сообщает The Verge.

В рамках предзаказа покупатель должен сразу внести 5 тыс. долларов, ещё 15 тыс. — в течение десяти дней. Первую сумму он сможет вернуть, если передумает покупать автомобиль. Возврат будет невозможен, если внесены все 20 тыс. долларов.

Серийные версии Semi грузоподъёмностью 36 тонн будут иметь запас хода 300 и 500 миль (около 480 и 800 километров) при цене 150 тыс. и 180 тыс. долларов соответственно. Грузовик сможет разогнаться с 0 до 60 миль в час (порядка 97 километров в час) за 20 секунд.

Начало выпуска намечено на 2023 год. В 2021-м в Tesla сообщили: «Из‑за ограниченной доступности аккумуляторов и проблем с глобальной цепочкой поставок, мы перенесли запуск программы Semi Truck на 2022 год».

В 2017-м Маск заявил, что электрогрузовик «сконструирован как пуля». Он сравнил аэродинамические показатели своего грузовика с Bugatti Chiron и похвастался лучшим коэффициентом сопротивления форм.

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