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Телеканал «360» подаст в суд на Google и потребует восстановить доступ к ютьюб-каналам

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:25

Телеканал «360» подаст в суд на Google из‑за блокировки доступа к ютьюб-каналам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «360» Алексея Каклюгина.

По словам Каклюгина, 11 марта Google заблокировал каналы «360» на YouTube без официального уведомления. Под блокировку попал даже канал «Новости Подмосковья», рассказывающий исключительно о событиях Московской области.

«Согласно своим же правилам, Google был обязан уведомить телеканал о нарушении правил Google и о возможной блокировке каналов, но таких уведомлений ни от российского, ни от зарубежного офиса „360“ не получал», — сказал Каклюгин.

Аудитория ютьюб-каналов составляла, как отметил Каклюгин, более 2 млн подписчиков. Ресурсы развивали начиная с 2014 года, с момента появления телеканала «360».

Гендиректор «360» уверен, что его сотрудники придерживались правил Google и YouTube на протяжении всех 8 лет, в том числе после начала «спецоперации» на территории Украины. Телеканал не публиковал фейки или иной контент, который можно расценить как «ложную информацию», заявил Каклюгин.

Также на каналах в YouTube не появлялись, по мнению Каклюгина, сцены насилия и кадры с огнестрельным оружием. Редакция считает, что Google нарушил правила работы, из‑за чего «360» понес значительные экономические потери из‑за невозможности выполнить обязательства перед рекламодателями.

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