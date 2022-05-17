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Наркодилер Мака Миллера приговорен к 17 с половиной годам тюрьмы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:14

39-летний Стивен Уолтер — один из трех человек, которых связывают со смертью рэпера Мака Миллера от передозировки наркотиков, — был приговорен к 17 с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает Rolling Stone.

В октябре прошлого года Уолтер согласился на 17-летний срок по сделке с федеральной прокуратурой, однако суд отклонил ее. Решение объяснили тем, что мужчина продолжал продавать таблетки с оксикодоном уже после смерти Миллера.

Адвокат подсудимого сказал, что его клиент не был знаком с рэпером и узнал о его смерти лишь после своего ареста. Также, по словам адвоката, Уолтер не знал о содержании фентанила в таблетках, которые впоследствии привели к передозировке Миллера. Защита намерена обжаловать приговор.

Стивен Уолтер — вершина цепочки продажи наркотиков в деле Миллера. Уолтер продал таблетки Майклу Ривису, тот, в свою очередь, перепродал их Джеймсу Петтиту. И уже из его рук наркотик попал к Маку Миллеру.

Уолтер на суде утверждал, что не знал, что таблетки предназначаются для рэпера. По словам подсудимого, он только приказал Ривису доставить вещество Петтиту, думая, что тот покупает товар для себя.

В прошлом месяце Ривиса приговорили к 10 годам и 11 месяцам лишения свободы. Петтиту грозит от 20 лет до пожизненного без права на условно-досрочное освобождение. В октябре 2019 года он не признал вину.

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