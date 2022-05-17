«Коммерсант»: в этом году могут не открыться около трети гостевых домов и гостиниц в Крыму

Этим летом из‑за низкого спроса некоторые гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму могут не открыться. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлану Возную.

Негативные ожидания у владельцев отелей появились из‑за провальных майских праздников. Загрузка средств размещения тогда составила 10–15%. Светлана Возная также отметила, что ожидаемая загрузка на лето — 30–40%, хотя хорошим показателем для Крыма считается 70–80%.

О такой же тенденции сообщила представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. По ее словам, не возобновят работу отели на 50–60 номеров — 20–30% от всего номерного фонда полуострова.

Шустикова связывает низкий спрос с ухудшением транспортной доступности. Аэропорт Симферополя закрыт по требованию Росавиации для пассажирских рейсов с 24 февраля из‑за «военной операции», число комфортных поездов ограничено.

«Туристы ставят будильники, чтобы купить билеты на поезд в час начала продаж», — говорит источник «Коммерсанта» на рынке туроператоров.

Другой собеседник агентства называет одной из ключевых проблем низкого спроса опасения туристов ехать в Крым из‑за близости Украины, где проходят боевые действия. Эта теория подкрепляется тем, что в Анапе спрос на размещение остается высоким, несмотря на ограничения в работе аэропорта.