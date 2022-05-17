Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторов

Чешский инвестиционный холдинг PPF Group, а также входящий в него банк Home Credit, продадут банковские активы в России и дочерние компании. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Покупателем станет группа частных инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Иваном Тырышкиным. Они получат российский «ХКФ банк» (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), соглашение о продаже уже подписано.

В рамках сделки казахстанский банк Home Credit перейдет акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.

«Сделка будет проведена упорядоченно и структурированно, чтобы обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов „Хоум Кредита“ в России и Казахстане», — заявили в компании.