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Pixar снимет мультфильм «Elemental» — о городе, где уживаются существа разных стихий

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Pixar анонсировала выход своего нового мультфильма «Elemental» («Элементаль»). Об этом пишет Variety.

Картина станет 27-м мультфильмом студии и расскажет о городе, где уживаются существа разных стихий — огня, воды, земли и воздуха. Главными героями станут очаровательные элементали огня и воды, которые, несмотря на фундаментальные различия, понимают, что у них много общего.

«Вспыльчивая молодая женщина и плывущий по течению парень вот-вот обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего», — говорится в описании фильма.

Режиссером выступит Питер Сон, ранее снявший «Хорошего динозавра», а продюсером — Дениз Рим («Хороший динозавр», «Тачки-2»). «Elemental» вдохновлен детством Сона в Нью-Йорке, куда его семья иммигрировала из Кореи в 1970-х. В мультикультурном Бронксе семейство открыло оживленный продуктовый магазин.

«Мы были среди многих семей, которые отправились в новую землю с надеждами и мечтами, — все мы смешались в одну большую салатницу культур, языков и красивых маленьких кварталов. Вот что привело меня к „Elemental“», — поделился Сон.

«Elemental» выйдет 16 июня 2023 года. А пока можно посмотреть его логотип и первый концепт-арт.

© Pixar
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© Pixar
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