За последние сутки в России выявили 4122 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 421 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 326. За ним следуют Москва, а также Свердловская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Челябинская и Саратовская области.