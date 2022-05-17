За последние сутки в России выявили 4122 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 421 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 326. За ним следуют Москва, а также Свердловская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Челябинская и Саратовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 268 958. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 377 869. Выздоровели 5984 человек, за все время — 17 658 542. Число госпитализаций за сутки составило 2772.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 523,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,3 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,1 млн), Германия (25,8 млн) и Великобритания (22,2 млн).