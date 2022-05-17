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Кремль решил создать новое детское движение в честь 100-летия пионерии

Виктория Шанина
Сегодня в 10:59

Администрация президента России, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом рассуждений.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 19 мая — в СССР эта дата была Днем пионерской организации. В этом году пионерии исполнится 100 лет. Эта же информация появлялась у газеты «Московский комсомолец»

Новая структура будет создана на базе уже существующих, работающих в сфере детей и молодежи. Например, Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций. Они могут стать соучредителями нового движения.

На пост лидера движения рассматривается замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Ранее он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был главой команды КВН «Четыре татарина».

Планируется, что эта инициатива охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Отвечать за выстраивание работы в школах будет Минпросвещения, в средних специальных учебных заведениях — Росмолодежь.

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