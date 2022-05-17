Сенат США одобрил голосование по предоставлению 40 млрд долларов Украине

Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине финансовой поддержки в размере 39,8 млрд долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

За прекращение дебатов по предложению о принятии законопроекта проголосовал 81 сенатор. Против высказались 11 человека.

Окончательное голосование по законопроекту состоится в конце недели.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, однако сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие законопроекта.

«Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину», — заявил Пол.

Дополнительный пакет помощи для Украины запросил у конгресса США президент страны Джо Байден. Он утверждал, что большая часть средств пойдет на оружие, боеприпасы и другую военную помощь. Остальные деньги будут направлены в виде гуманитарной помощи или прямой экономической поддержки украинского правительства.