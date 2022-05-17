Курский губернатор сообщил об обстреле села Алексеевка. Повреждены три дома и школа

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе, граничащем с Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В результате повреждения получили три частных дома, один автомобиль, а также здание школы. Пострадавших нет.

По его словам, выстрел был произведен из крупнокалиберного оружия.

«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», — написал Старовойт.

После начала «военной спецоперации» власти Курской области уже не раз сообщали об обстрелах приграничных районов. С середины апреля под огонь попадали населенный пункт Сподарюшино села Журавлевка, Головчино и Солохи, а также поселок Середа.