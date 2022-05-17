Американский режиссер и продюсер Рон Ховард выпустит свой первый анимационный фильм. Он будет называться «The Shrinking Of Treehorn» («Уменьшение Трихорна») и выйдет на Netflix, рассказал Deadline.

По информации издания, картина будет мюзиклом. Действие в ней развернется в Нью-Йорке во время каникул. Мультфильм расскажет историю маленького мальчика по имени Трихорн, который однажды начинает уменьшаться.

Лента будет основана на одноименной детской книге американской писательницы Флоренс Пэрри Хейде, которая была выпущена в 1971 году. Иллюстрации для оригинального издания создавал Эдвард Гори.

Сценарий анимационной картины подготовил Роб Лидер, работавший ранее над фильмом «Кролик Питер». Работа над лентой началась на студии Paramount еще в 2019 году. Продюсированием проекта занялись Imagine Entertainment и Animal Logic.

Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар», снявший такие фильмы как «Игры разума», «Код да Винчи», «Нокдаун», «Фрост против Никсона», «Всплеск», «Аполлон 13», «Гринч — похититель Рождества», «В сердце моря», «Элегия Хиллбилли».