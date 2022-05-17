Второй сезон «Американских историй ужасов» выйдет 21 июля на Hulu

Сериал «Американские истории ужасов» получит продолжение: второй сезон шоу начнет выходить на стриминговом сервисе Hulu c 21 июля. Об этом сообщил The Wrap.

Спин-офф «Американской истории ужасов» вышел на телеканале FX прошлым летом. Сериал оказался антологией, каждая серия которой рассказывает отдельную историю или городскую легенду.

В первый сезон шоу вошли семь серий. В одной из них действие развернулось в Доме-убийце из пилотного сезона «Американской истории ужасов». Одну из ролей в эпизоде исполнила Кайя Гербер, другую — дочь Майкла Джексона Пэрис.

Помимо них, в спин-оффе участвуют актеры из оригинального шоу, в том числе Мэтт Бомер, Селия Финкельштейн, Наоми Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Чарлз Мелтон и Билли Лурд. Одним из режиссеров сериала выступила звезда «Американской истории ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон.