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Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в июне

Семён Гудошников
Сегодня в 22:43

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет в Перми с 11 по 20 июня. Об этом говорится на сайте фестиваля.

В программу войдут симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Хедлайнером станет оркестр и хор musicAeterna под управлением Курентзиса. Коллектив исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и поучаствует. в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа, закрывающей фестиваль.

Также на фестивале покажут серию экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди которых две мировые премьеры. Полную программу и расписание событий можно посмотреть на сайте проекта.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. В 2020 году он был отменен из‑за пандемии коронавируса. В прошлом году фестиваль прошел в обычном формате.

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